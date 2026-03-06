Horoscop: 6 zodii vor avea parte de noroc în a doua parte a lunii martie

Energia astrală se mută treptat din sensibilul Pești în energicul Berbec, ceea ce înseamnă mai multă acțiune, curaj și oportunități neașteptate.

Dacă prima parte a lunii a fost dominată de introspecție și clarificări, finalul lui martie favorizează deciziile rapide și inițiativele curajoase. Potrivit astrologului Helena Hathor, șase zodii sunt cele mai avantajate în această perioadă și pot avea parte de noroc, oportunități profesionale și succes financiar.

Iată care sunt cele mai norocoase zodii până la finalul lunii martie.

Leu

Pentru Lei, finalul lunii martie aduce noroc mai ales în planul colaborărilor și al parteneriatelor.

Eclipsa de Lună plină din 3 martie a deschis o perioadă favorabilă pentru atragerea prosperității prin proiecte realizate împreună cu alți oameni. Astrologii spun că este important ca nativii din această zodie să fie atenți la oportunitățile de networking și la persoanele care le pot influența cariera.

În plus, un partener sau colaborator ar putea dezvălui o informație importantă care le poate schimba modul în care câștigă bani.

Vărsător

Pentru Vărsători, intrarea planetei Venus în Berbec, pe 6 martie, aduce energie pozitivă și noroc pentru restul lunii.

Astrologii spun că succesul lor depinde mult de relațiile sociale și de contactele profesionale. Cu cât socializează mai mult și își extind rețeaua de cunoștințe, cu atât pot apărea mai multe oportunități.

În același timp, eclipsa de Lună din Fecioară poate aduce câștiguri financiare suplimentare sau surse de venit pasiv.

Rac

Pentru Raci, luna martie poate deveni una dintre cele mai norocoase perioade ale anului.

Situația se îmbunătățește mai ales după 10 martie, când planeta Jupiter își reia mersul direct. După acest moment, pot apărea oportunități profesionale și ocazii de afirmare.

Astrologii spun că prezența și carisma Racilor vor fi mai puternice decât de obicei, iar acest lucru îi poate ajuta să atragă oameni și proiecte importante.

Gemeni

Chiar dacă planeta lor guvernatoare, Mercur, se află în retrogradare, Gemenii pot avea parte de o lună foarte favorabilă.

După 10 martie, odată cu revenirea lui Jupiter la mers direct, situația financiară începe să se îmbunătățească. Este o perioadă bună pentru negocieri, pentru vânzări sau pentru rezolvarea unor situații legate de bani.

Martie devine, astfel, momentul ideal pentru ca Gemenii să își susțină interesele și să își valorifice munca.

Săgetător

Pentru Săgetători, finalul lunii martie aduce noroc mai ales în plan financiar.

Revenirea lui Jupiter la mers direct poate aduce vești bune în familie sau în relația de cuplu. De exemplu, partenerul ar putea primi o mărire de salariu sau o oportunitate profesională mai bună.

În același timp, nativii din această zodie pot primi o ofertă mai avantajoasă la locul de muncă sau pot reuși să valorifice un proiect la care au lucrat în ultima perioadă.

Berbec

Pentru Berbeci, intrarea planetei Venus în această zodie, pe 6 martie, marchează începutul uneia dintre cele mai norocoase perioade din an.

Venus este asociată cu dragostea, banii și oportunitățile, iar influența ei îi ajută pe Berbeci să atragă oameni și proiecte noi.

Astrologii recomandă ca nativii acestei zodii să fie activi și sociabili, deoarece contactele și relațiile sociale pot aduce surprize plăcute și oportunități neașteptate.