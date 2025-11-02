Meta și TikTok vor respecta interdicția australiană privind accesul pe rețele persoanelor sub 16 ani

Australia va obliga, începând cu 10 decembrie, platformele de socializare precum Facebook, Instagram și TikTok să elimine utilizatorii sub 16 ani.

Există un interes deosebit cu privire la funcționarea restricțiilor radicale impuse de Australia, în contextul în care autoritățile de reglementare din întreaga lume se confruntă cu pericolele rețelelor de socializare.

Atât TikTok, cât și Meta - compania-mamă a Facebook și Instagram - au declarat că interdicția va fi greu de controlat, dar au fost de acord că o vor respecta, potrivit AFP „Simplu spus, TikTok va respecta legea și își va îndeplini obligațiile legislative”, a declarat Ella Woods-Joyce, responsabilă de politicile firmei pentru Australia, în cadrul unei audieri în Senat, marți.

Pe hârtie, interdicția este una dintre cele mai stricte din lume, însă, cu puțin peste o lună până la intrarea în vigoare, Australia se luptă să răspundă la întrebări cheie legate de aplicarea legii și obligațiile firmelor.

TikTok a avertizat că interdicția „bruscă” privind vârsta ar putea avea o serie de consecințe nedorite. Ar funcționa pentru eliminarea a sute de mii de utilizatori sub 16 ani până la termenul limită de 10 decembrie, a declarat Ella Woods-Joyce în cadrul audierii. Însă identificarea și eliminarea acestor conturi încă prezintă „noi provocări semnificative de inginerie și de asigurare a vârstei”, a spus ea.

Oficialii au declarat anterior că firmele de socializare nu vor fi obligate să verifice vârsta tuturor utilizatorilor, dar trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a-i detecta și dezactiva pe cei minori.

Companiile care încalcă legile riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani).

Companiile de tehnologie și-au exprimat unanim criticile la adresa interdicției impuse de Australia, care a fost descrisă ca fiind „vagă”, „problematică” și „grăbită”.

Site-ul de streaming video YouTube - care intră sub incidența interdicției a declarat luna aceasta că eforturile Australiei au fost bine intenționate, dar prost gândite.

Autoritatea australiană de supraveghere a traficului de informații online a sugerat recent că serviciul de mesagerie WhatsApp, platforma de streaming Twitch și site-ul de jocuri Roblox ar putea fi, de asemenea, acoperite de interdicție.

(sursa: Mediafax)