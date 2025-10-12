Analiză CNN. China restricționează exporturile de minerale rare. Trump amenință cu represalii economice. Ce se află în spatele noului război comercial

China lovește strategic: restricții pe exporturile de minerale rare

Beijingul a înăsprit joi controalele asupra exporturilor de minerale rare, o mișcare percepută drept un răspuns direct la noile tarife impuse de administrația Trump în aprilie. Decizia vine în contextul unei întâlniri programate între liderii celor două mari economii la summitul APEC din Coreea de Sud, la finalul lunii, potrivit CNN.

În replică, președintele american a amenințat cu represalii economice și a sugerat că ar putea anula discuțiile bilaterale:

„În funcție de ce spune China despre ordinul ostil pe care tocmai l-au emis, voi fi forțat, ca președinte al Statelor Unite, să reacționez financiar”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce sunt mineralele rare și de ce sunt atât de importante

Mineralele rare includ 17 elemente metalice – precum scandiu, ytriu și lantanidele – esențiale pentru producția de tehnologie avansată. Deși denumirea sugerează raritate, ele se găsesc peste tot în scoarța terestră, însă extracția și procesarea lor sunt costisitoare și poluante.

Aceste materiale sunt folosite în aproape toate dispozitivele moderne: de la smartphone-uri, turbine eoliene și televizoare LED, până la baterii pentru vehicule electrice, aparate RMN și tratamente oncologice.

Dar importanța lor strategică se extinde și în sfera militară. Mineralele rare sunt componente vitale în avioanele de luptă F-35, submarine, lasere, sateliți și rachetele Tomahawk, conform unui raport CSIS din 2025.

China domină piața mondială

China produce 61% din cantitatea globală de minerale rare și controlează 92% din procesarea acestora, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. SUA are o singură mină operațională, în California, însă nu dispune de infrastructura necesară pentru separarea mineralelor grele de cele ușoare.

„Până la începutul anului, chiar și mineralele extrase în California erau trimise în China pentru procesare”, a explicat Gracelin Baskaran, directoarea Programului pentru Securitatea Mineralelor Critice din cadrul CSIS.

Beijingul, acuzat că „armează” dependența SUA

Prin noile sale restricții, China adaugă cinci elemente rare – holmiu, erbiu, tulium, europiu și yterbiu – pe lista materialelor care necesită licență de export, ridicând totalul la 12. De asemenea, Beijingul va impune licențe și pentru exportul tehnologiilor de procesare a acestor materiale.

Între 2020 și 2023, aproximativ 70% din importurile americane de metale și compuși de pământuri rare proveneau din China, potrivit unui raport al Institutului Geologic al SUA.

Analiștii avertizează că aceste noi restricții marchează o escaladare serioasă a războiului comercial. După cum a subliniat Trump:

„Pentru fiecare element pe care China l-a monopolizat, noi avem două.”

O luptă pentru dominație tehnologică și industrială

Conflictul privind mineralele rare nu este doar o dispută comercială, ci o confruntare pentru supremația în tehnologiile viitorului. Controlul asupra acestor resurse înseamnă putere economică, militară și strategică.

Prin mișcările sale, Beijingul transmite că este dispus să folosească acest avantaj ca armă geopolitică, în timp ce Washingtonul caută urgent alternative interne și parteneriate cu alte state producătoare.

Războiul comercial dintre SUA și China, relansat sub semnul „pământurilor rare”, ar putea redefini echilibrul global al puterii industriale pentru deceniile următoare.