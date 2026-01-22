x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 967 milioane de lei de la bănci

Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 967 milioane de lei de la bănci

de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   18:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 967 milioane de lei de la bănci
Sursa foto: Jurnalul/Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 40,1 milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 967 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, MF a atras 700 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 90 de luni, la un randament mediu de 6,68% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,8 miliarde de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 105 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

De asemenea, statul a împrumutat de la bănci 267 milioane de lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 174 luni, la un randament mediu de 6,9% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 500 milioane lei, iar băncile au subscris 419 milioane de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 40,1 milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ministerul finantelor imprumut bănci
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri