Ministrul danez al Apărării: Dronele au fost un „atac hibrid”

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   13:30
După atacul cu drone la un aeroport din Danemarca, ministrul Apărării al țării a declarat că astfel de „atacuri hibride” sunt aici pentru a rămâne, scrie BBC.

Ministrul Apărării al Danemarcei, Troels Lund Poulsen, care a catalogat anterior atacul cu drone drept un „atac hibrid” și a spus că pare opera unui „actor profesionist”, a afirmat acum că astfel de atacuri sunt o realitate de durată, tehnologia evoluează rapid, iar problema nu are o soluție unică.

Poulsen a spus că situația este îngrijorătoare și că ministerul său analizează problema cu seriozitate. El a adăugat că ar putea exista o legătură între incursiunea cu drone de la Copenhaga de la începutul săptămânii și cea de peste noapte, fără a trage însă concluzii concrete.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a precizat că implicarea Rusiei în atacul de la Copenhaga nu poate fi exclusă.

(sursa: Mediafax)

