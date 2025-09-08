Ministrul israelian al Apărării amenință cu distrugerea Gazei dacă Hamas nu eliberează ostaticii

Mesajul a fost publicat pe X de către Israel Katz. „un uragan uriaș va lovi cerul orașului Gaza, iar acoperișurile turnurilor teroriste se vor cutremura. Acesta este un ultim avertisment pentru ucigașii și violatorii Hamas din Gaza. Eliberați ostaticii și depuneți armele - sau Gaza va fi distrusă, iar voi veți fi anihilați”, se arată în mesajul oficialului.

Declarația vine pe fondul intensificării ofensivei armatei israeliene în orașul Gaza, începută la 10 august. Ofensiva a cauzat un val de strămutări în rândul civililor palestinieni, iar luna trecută, s-a declarat în mod oficial foamete în enclava palestiniană.

(sursa: Mediafax)