Mircea Geoană: O zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei înseamnă război direct cu Rusia

"Săptămâna viitoare vom avea un summit al liderilor NATO, președintele Biden, premierul Trudeau și liderii europeni se vor întâlni la sediul NATO și vom discuta, și vom deceide probabil continuarea acordării de sprijin militar, financiar și umanitar Ucrainei eroice.

În același timp, noi, ca lideri ai NATO, avem și responsabilitatea de a veghea ca, în paralel cu sprijinul pentru ucraineni, să veghem astfel încât să nu transformăm un război deja complicat într-o conflagrație la nivel mondial între o alianță nucleară și o putere nucleară.

Au fost foarte multe discuții, inclusiv declarații, solicitări din partea liderilor Ucrainei, politicieni din țările NATO, care susțin că ar trebui să facem mai mult pentru Ucraina.

Suntem de acord, putem să facem mai mult, dar în același timp trebuie să fim atenți la modalitățile în care facem acest lucru, pentru că o zonă de interdicție aeriană înseamnă în fapt că ea trebuie implementată și asigurată de către NATO, ceea ce înseamnă că trebuie să tragem în avioane rusești, trebuie să bombardăm aeroporturi rusești sau din Belarus, înseamnă de fapt un act de război direct cu Federația Rusă”, a explicat acesta, la evenimentul „Războiul din Ucraina - Securitatea și Reziliența României”, organizat de Institutul Aspen România și biroul din București al German Marshall Fund of the US sub egida Team Romania.

Totodată, el consideră că nu există deocamdată riscuri de extindere a conflictului dar Rusia își va amplifica operațiunile militare în Ucraina, așa că războiul va mai dura.

”Nu anticipăm riscuri la adresa țărilor aliate. Federația Rusă are astăzi în Ucraina blocate 75% din totalul forțelor sale militare și nu anticipăm, inclusiv din acest punct de vedere, riscuri la adresa securității țărilor aliate.

Suntem foarte preocupați de faptul că, în pofida unui început de dialog diplomatic, semnalele sunt că Federația Rusă va continua acest asalt pe trei direcții strategice, în jurul Kievului, în est și în sud, și din păcate anticipăm că acest conflict va mai dura, amplificând numărul de victime, amplificând victimele civile, adevărate acte de război, și suntem evident în deplin acord cu Curtea Penală Internațională care a declanșat o anchetă cu privire la crime de război efectuate de către Federația Rusă”, a precizat Mircea Geoană.