x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Misiune complicată pentru salvarea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului din Roma

Misiune complicată pentru salvarea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului din Roma

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   20:54
Misiune complicată pentru salvarea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului din Roma

Pompierii din Roma se luptă să salveze un muncitor român prins sub un turn medieval prăbușit. Serviciile de urgență italiene încearcă de ore întregi să-l salveze pe bărbat. Misiunea este complicată și riscantă, anunță italienii.

Pompierii încearcă luni să salveze un muncitor român prins de ore întregi sub dărâmături în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval din centrul Romei, lângă Colosseum.

„Încercăm să-l scoatem cu viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, pentru Reuters.

Părți din Torre dei Conti, de 29 de metri s-au prăbușit luni de cel puțin două ori într-un interval de 90 de minute. Al doilea incident a avut loc în timp ce pompierii se aflau la fața locului.

Muncitorul blocat a supraviețuit celei de-a doua prăbușiri, dar operațiunile de salvare „vor fi foarte lungi și dificile din cauza riscului foarte mare”, a explicat șeful poliției din Roma, Lamberto Giannini.

Citește pe Antena3.ro

 

 

 

„Situația rămâne critică. Avem colegi prezenți pentru a oferi asistență consulară și a comunica cu autoritățile italiene. Munca pompierilor este vitală în acest moment”, a declarat ministrul român de externe, Oana-Silva Țoiu, pe X.

 

 

Un al doilea muncitor, tot român, a fost scos aproape imediat și spitalizat cu răni grave la cap, dar care nu-i pun viața în pericol. Alți doi muncitori au suferit răni minore și au refuzat transportul la spital.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: misiune muncitor Roma
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri