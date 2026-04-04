Moștenire anulată din cauza unei confuzii de nume

Tribunalul Reggio Emilia a anulat testamentul olograf al unei femei în vârstă, potrivit Corriere di Bologna. Italianca a fost îngrijită de două îngrijitoare din Moldova cu același nume, Valentina. Ceilalți moștenitori au ridicat obiecții cu privire la suma solicitată.

„La moartea mea, doresc să las o donație de 100.000 de euro îngrijitoarei mele, Valentina”, scrie în testamentul anulat de judecător.

Decesul s-a produs în 2024 și de atunci cazul este analizat în instanțe. Una dintre cele două femei a solicitat familiei suma de bani. Familia a refuzat și a angajat un avocat. În timpul procesului, moștenitorii femeii au ridicat mai multe probleme legate de testamentul olograf. Ei au susținut că existau de fapt două testamente, unul din 2018 și celălalt din 2023, și că femeia avea probleme cognitive grave în ultimii ani de viață.

Mai presus de toate, ei au subliniat ambiguitatea din testamentul din 2018 cu privire la identificarea beneficiarului sumei de 100.000 de euro. La final, judecătorul a dat dreptate familiei și a obligat-o pe îngrijitoarea care a deschis procedura juridică la plata sumei de 14.000 de euro reprezentând cheltuieli de judecată. Decizia poate fi atacată cu recurs.

(sursa: Mediafax)