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Scene de groază la un festival din SUA: 12 persoane au fost împușcate

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   10:20
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Scene de groază la un festival din SUA: 12 persoane au fost împușcate
Hepta/ Atac armat in SUA

Douăsprezece persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare critică, după ce focuri de armă au fost trase sâmbătă seara în apropierea unui festival în aer liber din orașul Toledo, Ohio.

Victimele ar fi fost prinse la mijloc într-un schimb de focuri între cel puțin doi atacatori.

În seara zilei de sâmbătă, polițiștii au fost alertați cu privire la împușcăturile din apropierea Festivalului Old West End, un eveniment dedicat celebrării cartierului istoric cu același nume.

Adjunctul șefului Poliției din Toledo, Joseph Heffernan, a declarat că anchetatorii cred că au existat cel puțin doi atacatori care, cel mai probabil, au început să tragă unul spre celălalt. Persoanele rănite ar fi fost lovite în timpul schimbului de focuri, relatează ABC News.

Victimele au vârste cuprinse între 14 și 61 de ani, iar până acum, niciun suspect nu a fost reținut.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate desfășurarea incidentului.

„Au fost câteva sute de oameni acolo în seara asta și toată lumea are un telefon. Știu că filmări cu atacul sunt disponibile. Așa că le cer locuitorilor din Toledo să se uite la filmările de pe telefonul mobil și să contacteze Departamentul de Poliție și să-i ajute să-i prindă pe cei care au făcut asta”, a spus George Karl, directorul de siguranță publică al orașului.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: atac armat
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