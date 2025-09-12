Dronele rusești obligă NATO să-și regândească apărarea: prea scumpă pentru un război ieftin

NATO a anunțat cu mândrie că a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 10 septembrie – un moment de cotitură, fiind prima intervenție directă a Alianței împotriva unor echipamente militare rusești de la începutul războiului din Ucraina. potrivit Kyiv Independent.

Potrivit autorităților poloneze, cel puțin 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării, iar între trei și patru au fost doborâte de avioane poloneze și NATO, Varșovia acuzând Moscova de „provocare deliberată”.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a lăudat apărarea aeriană pentru „apărarea cu succes a teritoriului NATO”, enumerând forțele și echipamentele implicate: avioane poloneze F-16, F-35 olandeze, aeronave AWACS italiene, tancuri aeriene NATO și sisteme de rachete Patriot germane.

Prețul unei victorii costisitoare

Deși lista de echipamente occidentale implicate este impresionantă, experții atrag atenția asupra unui paradox: dronele rusești doborâte costă de sute de ori mai puțin decât sistemele folosite pentru neutralizarea lor.

Echipament NATO Cost unitar estimativ Țintă neutralizată Cost dronă rusească Sistem Patriot > 1 miliard $ Dronă Gerbera ~ 10.000 $ Avion F-35 82,5 milioane $ Dronă Gerbera ~ 10.000 $ Rachetă AIM-9 Sidewinder 400.000 $ Dronă Gerbera ~ 10.000 $ Rachetă NASAMS 600.000 – 1 milion $ Dronă Shahed/Gerbera ~ 10.000 $ Rachetă Patriot ~ 4 milioane $ Dronă Shahed/Gerbera ~ 10.000 $ Dronă interceptor ucraineană ~ 2.000 $ Dronă Shahed/Gerbera ~ 10.000 $

„Cele mai sofisticate rachete antiaeriene nu ar trebui folosite împotriva unor ținte atât de ieftine și rudimentare,” a declarat Rafal Lipka, analist de securitate la Fundația Pulaski din Polonia.

Lecția învățată de Ucraina

Ucraina a realizat rapid că apărarea cu rachete scumpe împotriva dronelor este nesustenabilă, mai ales în atacurile masive, când Rusia lansează sute de drone simultan.

Kievul a trecut la sisteme mai ieftine, precum Gepard, mitraliere grele montate pe camioane și drone interceptoare. Acestea din urmă s-au dovedit a fi o soluție eficientă și economică, costând de până la 200 de ori mai puțin decât o rachetă folosită pentru aceeași misiune.

Guvernul ucrainean a comandat deja „zeci de mii” de drone interceptoare, potrivit directorului Agenției de Achiziții pentru Apărare, Arsen Zhumadilov.

Europa trebuie să se adapteze

În timp ce Ucraina inovează constant în domeniul apărării antiaeriene, Europa pare să fie încă reticentă în adoptarea pe scară largă a unor tehnologii mai accesibile și mai eficiente.

„Este necesară o desfășurare la scară largă a sistemelor dedicate anti-dronă,” avertizează Lipka. „Polonia trebuie să accelereze achiziția acestor sisteme și să își dezvolte industria de apărare astfel încât să poată produce echipamentele necesare la nivel intern.”

Posibile soluții tehnologice pentru NATO

Experții militari susțin că NATO trebuie să diversifice arsenalul pentru a contracara eficient dronele ieftine:

Arme cu energie dirijată (lasere) – oferă o soluție cu cost redus per lovitură, aproape instantanee, și ar putea deveni un standard în apărarea aeriană a viitorului.

Drone anti-dronă – sisteme autonome care pot intercepta ținte mici și lente la un cost mult mai mic decât rachetele.

Sisteme cu microunde de înaltă putere – capabile să dezactiveze simultan mai multe drone prin perturbarea electronică a componentelor acestora.

Rețele integrate de senzori și AI – pentru detectarea timpurie a atacurilor de tip „roi”, optimizarea răspunsului și reducerea riscului de risipă de muniție.

Aceste tehnologii, combinate cu soluții low-tech deja folosite în Ucraina, ar putea crea o apărare aeriană mai eficientă și sustenabilă pe termen lung.