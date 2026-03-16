de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   11:15
NATO, în pericol! Refuzuri din partea țărilor care ar putea forma coaliția navală cerută de Trump
Mai multe țări au refuzat sau sunt reticente în legătură cu propunerea președintelui american, Donald Trump, privind formarea unei coaliții navale. Liderul SUA ar vrea ca navele internaționale să asigure securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Experții au analizat reacția țărilor care ar fi fost vizate de propunerea lui Donald Trump. Potrivit primelor informații, Franța, Australia și Japonia refuză să participe la o operațiune în Strâmtoarea Ormuz. O poziție asemănătoare are și China, ceea ce l-a făcut pe președintele Trump să amenințe cu amânarea vizitei la Beijing.

Coreea de Sud analizează propunerea, în timp ce Marea Britanie este reticentă. De altfel, Donald Trump a criticat Marea Britanie pentru lentoarea privitoare la sprijinirea eforturilor SUA în Strâmtoarea Ormuz. El a spus că Marea Britanie, pe care a numit-o „aliatul numărul unu, cel mai longeviv”, inițial „nu a vrut să vină” în ajutor. Conform lui Trump, Marea Britanie s-a oferit să trimită nave doar după ce principala amenințare a fost redusă.

„Avem nevoie de aceste nave înainte de a câștiga, nu după ce câștigăm”, a spus Trump.

El a folosit episodul pentru a-și repeta criticile la adresa NATO într-o discuție telefonică cu jurnaliștii de la Financial Times.

„Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău”, a avertizat Trump.

Președintele SUA a adus în discuție și sprijinul militar pentru Ucraina.

„Avem un lucru numit NATO. Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo”, a declarat Donald Trump.

Rugat să numească ajutorul de care are nevoie, Trump a spus „orice ar fi”. El a menționat dragoarele de mine, despre care a spus că Europa are mai multe decât SUA.

(sursa: Mediafax)

