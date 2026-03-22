Negocieri indirecte SUA - Iran: Condiții dure pentru un posibil acord de pace

Orice acord ar necesita probabil redeschiderea Strâmtorii Ormuz, limitarea programului nuclear și de rachete ale Iranului și încetarea sprijinului pentru grupurile regionale.

SUA speră că Iranul va fi de acord cu limite stricte, inclusiv zero îmbogățire a uraniului și capacități reduse de rachete, deși Teheranul a respins anterior termeni similari.

Donald Trump vrea încetarea focului, cerând Iranului să-și suspende activitatea de producție de rachete timp de cinci ani, să renunțe la programul nuclear și să nu mai finanțeze Hamas, Hezbollah și rebelii Houthi.

Mesaje indirecte sunt transmise prin țări precum Egiptul și Qatarul, potrivit Axios.

Iranul este deschis discuțiilor însă dorește garanții împotriva viitoarelor atacuri din partea SUA și Israel, compensații, cerințe pe care Donald Trump le respinge în prezent.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi spune că Iranul vrea o pace solidă. Condițiile sunt retragerea tuturor bazelor militare ale SUA din Golf, plata unei despăgubiri de război pentru daunele produse Iranului și garanții solide privind neînceperea unui nou conflict.