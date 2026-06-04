Andra Gogan, întâmpinată cu entuziasm la WonderFest 2026: „Visurile devin realitate atunci când muncești pentru ele”

Artista a fost prezentă la festival pentru a-și susține cel mai recent film, „Sirenele: Secretul Medalionului”, aflat în competiția oficială a WonderFest 2026.

Actriță, cântăreață, producător și creatoare de conținut cu milioane de admiratori, Andra Gogan a oferit tinerilor prezenți o lecție despre muncă, perseverență, familie și curajul de a-ți urma visurile.

Prezența sa a fost primită cu mult entuziasm de participanți, care au avut ocazia să îi afle povestea, să îi adreseze întrebări și să descopere parcursul care a transformat pasiunea într-o carieră de succes.

În cadrul întâlnirii, Andra Gogan a vorbit despre proiectele sale cinematografice și despre provocările din spatele realizării filmelor dedicate adolescenților. Ea le-a explicat copiilor că succesul nu apare peste noapte, ci este rezultatul unor ani de muncă, disciplină și perseverență.

Un moment aparte al discuției a fost cel în care artista a vorbit despre rolul esențial al familiei în tot ceea ce a reușit să construiască până acum.

„Tot ceea ce am realizat a fost posibil și datorită familiei mele. Fără sprijinul lor nu aș fi ajuns aici. Au fost alături de mine la fiecare pas, au crezut în mine și m-au ajutat să merg mai departe atunci când a fost greu”, le-a mărturisit Andra Gogan participanților.

Președinta WonderFest, Lavinia Șandru, a apreciat mesajul transmis de artistă și impactul pozitiv pe care îl are asupra noii generații.

„Andra Gogan este dovada că succesul nu vine peste noapte. În spatele performanțelor sale stau ani de muncă, disciplină și perseverență. M-a impresionat modestia cu care vorbește despre realizările sale și grija pe care o are față de tinerii care o urmăresc. Copiii au nevoie de modele autentice, iar Andra le arată că visurile pot deveni realitate atunci când sunt susținute de muncă, seriozitate și de sprijinul familiei”, a declarat Lavinia Șandru, președinta WonderFest.

WonderFest 2026 se desfășoară în perioada 2–6 iunie și este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov. Festivalul reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate, oferind proiecții de film, ateliere și experiențe educative care stimulează creativitatea și dezvoltarea personală.

Ediția din acest an beneficiază de sprijinul UZPR, Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Primăriei Măgurele, Universității din București – Facultatea de Fizică, Academiei Da Vinci, Mastercard, Băncii Transilvania, RetuRo, Editurii Litera, Dorna, UAC, iStoma și CautDentistBun.ro, parteneri care contribuie la transformarea WonderFest într-un reper al educației prin cultură și al filmului dedicat copiilor și tinerilor.

Întâlnirea s-a încheiat cu fotografii, autografe și multe zâmbete, iar pentru mulți dintre participanți a reprezentat una dintre cele mai emoționante experiențe ale festivalului. Prin invitați precum Andra Gogan, WonderFest își propune să ofere copiilor și adolescenților nu doar acces la cultură și film, ci și întâlniri cu oameni care îi inspiră să își descopere potențialul și să aibă curajul de a-și urma propriul drum.