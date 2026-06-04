Sfatul psihologului: O simplă frază poate opri o ceartă

Potrivit specialistei în relații Samantha Rodman Whiten, cele mai multe certuri pornesc dintr-un motiv comun: partenerii nu se simt ascultați și înțeleși.

Deși mulți oameni cred că partenerul este cel care provoacă toate conflictele, realitatea este că o ceartă nu poate fi întreținută de o singură persoană. În majoritatea cazurilor, ambii parteneri contribuie la escaladarea tensiunilor, chiar dacă în moduri diferite, scrie yourtango.com.

Cele patru cuvinte care pot schimba o discuție

Psihologul recomandă folosirea expresiei:

„Înțeleg punctul tău de vedere.”

Această formulare simplă îi transmite celuilalt că este ascultat și respectat, chiar dacă nu există un acord total asupra problemei discutate. Potrivit specialistei, validarea perspectivei partenerului este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce intensitatea unui conflict.

Mulți oameni întâmpină însă dificultăți în a spune aceste cuvinte.

„Dar nu îi înțeleg punctul de vedere” este una dintre cele mai frecvente reacții. Psihologul explică faptul că această rezistență poate indica probleme legate de empatie și de capacitatea de a vedea situația prin ochii celuilalt.

De ce apar atât de multe certuri

Potrivit expertei, cele mai multe conflicte pornesc atunci când unul dintre parteneri se simte ignorat sau invalidat.

Uneori, reacția este una directă și agresivă, prin critici sau remarci dure. Alteori, apare comportamentul pasiv-agresiv: tăcere, retragere sau refuzul de a comunica. În ambele situații, mesajul transmis este același: „Perspectiva ta nu contează”.

Atunci când niciunul dintre parteneri nu încearcă să înțeleagă punctul de vedere al celuilalt, discuția se transformă rapid într-o confruntare.

Cum poate o singură frază să dezamorseze conflictul

Psihologul oferă exemplul unui cuplu în care soția este supărată pentru că soțul întârzie acasă fără să anunțe.

În loc să continue critica și să insiste că nu există nicio scuză, simpla recunoaștere a situației prin expresia „Înțeleg punctul tău de vedere” poate schimba complet tonul conversației. După ce se simte ascultat, partenerul devine mai dispus să colaboreze și să găsească soluții.

Specialista subliniază că a înțelege perspectiva celuilalt nu înseamnă neapărat să fii de acord cu ea. Înseamnă doar să recunoști că există motive și emoții care stau la baza comportamentului respectiv.

Empatia poate salva relația

Potrivit psihologului, atunci când oamenii simt că sunt înțeleși, tensiunea scade aproape imediat.

Mai mult decât atât, mesajul transmis este unul foarte puternic: relația este mai importantă decât disputa de moment. Respectul reciproc și dorința de a înțelege perspectiva partenerului pot transforma conflictele din motive de ruptură în oportunități de apropiere.

Experta recomandă folosirea acestei expresii nu doar în relațiile romantice, ci și în relația cu copiii, colegii sau alte persoane apropiate, deoarece validarea emoțiilor și a punctului de vedere al celuilalt reduce semnificativ riscul unor conflicte prelungite.