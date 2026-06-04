Limba română: Ce înseamnă cuvântul „impietate”

Printre aceștia se numără și cuvântul „impietate”, un termen pe care mulți îl aud, dar al cărui sens nu este întotdeauna cunoscut.

Deși apare rar în conversațiile de zi cu zi, „impietate” descrie o atitudine considerată gravă în raport cu valorile religioase, morale sau cu respectul datorat unor persoane și simboluri importante.

Definiția cuvântului „impietate” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), impietatea înseamnă:

„Lipsă de pietate; lipsă de respect față de divinitate, față de cele sfinte sau față de persoane cărora li se datorează respect și venerație.”

Termenul provine din limba franceză (impiété) și are la origine latinescul impietas, care desemna lipsa de respect față de zei, familie sau autoritate.

Ce înseamnă, în practică, impietatea

Impietatea reprezintă o atitudine de dispreț, lipsă de respect sau profanare a unor valori considerate sacre.

În sens religios, termenul este folosit pentru a descrie comportamente care sfidează credința, simbolurile religioase sau practicile considerate sfinte.

Într-un sens mai larg, impietatea poate însemna și lipsa de respect față de părinți, înaintași, eroi naționali sau față de memoria unor persoane decedate.

Exemple de utilizare

Cuvântul poate fi întâlnit în expresii precum:

„Gestul său a fost considerat un act de impietate față de valorile religioase.”

„Profanarea monumentului a fost catalogată drept o dovadă de impietate.”

„Autorul critică impietatea societății moderne față de tradiții.”

În toate aceste exemple, termenul sugerează încălcarea unor norme de respect considerate fundamentale.

Impietate și pietate – două noțiuni opuse

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului, este util să îl comparăm cu termenul opus, „pietate”.

Pietatea reprezintă respectul profund, devoțiunea și reverența față de Dumnezeu, față de familie, tradiții sau valori morale.

Prin contrast, impietatea exprimă exact lipsa acestor sentimente și manifestarea unei atitudini de sfidare sau indiferență.

De ce este folosit termenul mai ales în contexte culturale și religioase

În prezent, cuvântul apare mai ales în articole de analiză, lucrări istorice, texte religioase sau opere literare.

El este utilizat atunci când se dorește evidențierea unei încălcări grave a normelor morale, spirituale sau culturale.

De aceea, „impietate” este considerat un termen cu o încărcătură puternică, folosit pentru a descrie situații care depășesc simpla lipsă de politețe sau de respect.

Impietatea este opusul pietății și desemnează lipsa de respect față de divinitate, valorile sacre, tradiții sau persoane cărora li se datorează considerație. Potrivit DEX, termenul definește o atitudine de nerecunoștință, sfidare sau dispreț față de ceea ce este considerat demn de respect. Chiar dacă este rar folosit în limbajul curent, cuvântul rămâne important pentru înțelegerea unor texte culturale, istorice și religioase.