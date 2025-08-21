Netanyahu își intensifică atacurile la adresa premierului Australiei

Relațiile dintre Israel și Australia traversează o criză diplomatică după ce guvernul laburist condus de Anthony Albanese a anunțat săptămâna trecută recunoașterea condiționată a statului palestinian, în linie cu deciziile recente ale Franței, Marii Britanii și Canadei.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a acuzat pe Albanese că „și-a pătat definitiv reputația” prin „slăbiciunea arătată în fața teroriștilor Hamas”, după ce anterior îl descrisese drept „un politician slab care a trădat Israelul și i-a abandonat pe evreii australieni”.

Anthony Albanese a refuzat să intre în polemică, afirmând că nu ia atacurile lui Netanyahu „în mod personal” și subliniind că tratează cu respect liderii altor state.

Săptămâna trecută, premierul australian spusese că Netanyahu se află „în negare” cu privire la criza umanitară din Gaza, unde ONU avertizează asupra riscului de foamete pe scară largă.

Într-o încercare de detensionare, Consiliul Executiv al Evreilor din Australia a transmis scrisori ambilor lideri, cerându-le să abordeze divergențele prin diplomație, nu prin „războaie de cuvinte”. „Australia și Israel sunt democrații mature, iar guvernele lor trebuie să acționeze ca atare”, a transmis organizația.

Criza diplomatică a escaladat și prin măsuri reciproce: Israelul a revocat vizele diplomaților australieni la Autoritatea Palestiniană, după ce Canberra anulase viza unui deputat israelian pentru declarații considerate inflamatorii.

(sursa: Mediafax)