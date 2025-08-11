Netanyahu apără preluarea orașului Gaza, în timp ce ONU avertizează cu privire la „calamitate”

Într-o conferință de presă rară cu mass-media internațională, Netanyahu a declarat că operațiunea controversată de preluare a controlului asupra celui ce a fost odată cel mai mare oraș din Gaza, care se confruntă cu o opoziție internă și internațională puternică, este cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului.

„Contrar afirmațiilor false, aceasta este cea mai bună cale de a pune capăt războiului și cea mai bună cale de a-l încheia rapid”, a spus el. „Așa vom pune capăt războiului”.

În primele ore ale dimineții de vineri, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planurile de capturare a orașului Gaza, susținând că acest lucru face parte din obiectivele sale de a distruge Hamas și de a salva ostaticii ținuți în enclava. Însă această mișcare a stârnit temeri că luptele viitoare nu vor face decât să pună în pericol prizonierii și să agraveze o criză umanitară deja gravă.

Duminică, Israelul a fost condamnat la ONU, Marea Britanie, Rusia, China și Franța, printre altele, exprimându-și opoziția fermă față de planul militar al lui Netanyahu pentru Gaza, care ar constitui „noi încălcări ale dreptului internațional”.

„Dacă aceste planuri vor fi puse în aplicare, ele vor declanșa probabil o altă calamitate în Gaza, care se va răsfrânge asupra întregii regiuni și va provoca noi strămutări forțate, ucideri și distrugeri, agravând suferințele insuportabile ale populației”, a declarat Miroslav Jenča, secretarul general adjunct al ONU pentru Europa, Asia Centrală și America.

Ramesh Rajasingham, șeful Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) din Geneva, a declarat că ceea ce se întâmplă în Gaza „nu mai este o criză alimentară iminentă – este pur și simplu foamete”.

Decesele cauzate de foamete sunt în creștere în enclava, în special în rândul copiilor cu malnutriție severă, a spus Rajasingham. Din octombrie 2023, 98 de copii au murit din cauza malnutriției acute severe — 37 numai din 1 iulie, a declarat el Consiliului de Securitate, citând autoritățile sanitare din Gaza.

„Sincer, nu mai avem cuvinte pentru a descrie” condițiile umanitare, care „sunt mai mult decât îngrozitoare”, a spus Rajasingham.

Operațiunea militară extinsă a Israelului „nu este o cale către rezolvare, ci o cale către mai multă vărsare de sânge”, a declarat Marea Britanie.

Rusia a condamnat planul Israelului de a aduce Gaza sub controlul forțelor sale de securitate, calificându-l drept „măsuri periculoase care subminează perspectivele deja fragile de soluționare pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu”.

Danemarca, Coreea de Sud, Grecia, Slovenia și Guyana s-au alăturat vocișpr care s-au opus și au cerut Israelului să-și schimbe decizia.

Statele Unite, care devin din ce în ce mai izolate pe scena mondială în apărarea acțiunilor Israelului în Gaza, au declarat că „lucrează fără încetare” pentru eliberarea ostaticilor și încheierea războiului. Ambasadoarea SUA la ONU, Dorothy Shea, a acuzat membrii Consiliului de Securitate că „prelungesc în mod activ războiul prin răspândirea de minciuni despre Israel” și „oferă victorii propagandistice teroriștilor”.

„Adevărul este că acest război s-ar putea încheia astăzi dacă Hamas ar elibera ostaticii și ar permite tuturor locuitorilor din Gaza să plece”, a declarat Shea, adăugând că acuzațiile de genocid împotriva Israelului „sunt motivate politic și categoric false”.

(sursa: Mediafax)