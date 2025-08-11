O activistă feministă din Maroc, acuzată de blasfemie și reținută de poliție

Parchetul marocan a anunțat duminică deschiderea unei anchete și plasarea acesteia în custodie, „conform legii”, după difuzarea imaginii și a unui text care aduce o insultă religiei islamice.

Militanta, cunoscută pentru susținerea libertăților individuale, drepturilor femeilor și comunității LGBTQ+, a publicat la sfârșitul lunii iulie o fotografie în care tricoul afișa cuvântul „Allah” („Dumnezeu” în arabă), urmat de fraza „este lesbiană”.

Fotografia era însoțită de un text care caracteriza islamul, „ca orice ideologie religioasă”, drept „fascist și misogin”.

Postarea a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale, iar unii au cerut arestarea sa. Într-o declarație pe Facebook, activistă a afirmat că de câteva zile este ținta unui val de hărțuire online, primind „mii de amenințări cu violul și moartea” pentru un tricou „cu un slogan feminist bine cunoscut, dar reinterpretat”.

În Maroc, arestul preventiv durează în mod obișnuit 48 de ore, iar procurorul va decide ulterior dacă va începe o urmărire penală.

Codul penal marocan prevede pedepse de la șase luni la doi ani de închisoare și/sau amenzi între 20.000 și 200.000 de dirhami (aproximativ 2.000 - 20.000 euro) pentru orice atingere adusă religiei islamice. Dacă „insulta” este comisă printr-un mijloc public, inclusiv online, pedeapsa poate ajunge până la cinci ani de închisoare.

(sursa: Mediafax)