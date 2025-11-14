Omor din culpă la Leroy Merlin. Compania, amendată după un accident mortal

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   16:00
Leroy Merlin, lanțul francez de magazine de bricolaj și materiale de construcții, a fost găsit vinovat de omor din culpă. Decizia a fost pronunțată de un tribunal din Franța.

Cazul vizează moartea accidentală a unei cliente într-un magazin din departamentul Charente-Maritime.

Incidentul a avut loc în aprilie 2023. O femeie a fost lovită de aproximativ 300 de kilograme de panouri din lemn. Materialele au alunecat dintr-un rastel aflat în curtea de materiale a magazinului Leroy Merlin din Puilboreau, lângă La Rochelle.

Victima a intrat în comă după accident. A murit câteva săptămâni mai târziu la spitalul din La Rochelle, potrivit Le Figaro.

Instanța a stabilit că lanțul de bricolaj a încălcat obligația de a asigura siguranța clienților. Compania a primit o amendă de 15.000 de euro. Suma este puțin mai mare decât cea cerută de procurori. Firma trebuie să plătească și 150.000 de euro despăgubiri familiei victimei.

Parchetul ceruse și o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare pentru soțul victimei. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a manipulat rastelul de lemn înainte de accident. El credea, în mod greșit, că se afla într-o zonă de autoservire. Tribunalul l-a achitat și l-a recunoscut drept victimă.

Avocatul său, Arnaud Attal, a declarat că a fost demonstrat că accidentul nu a fost provocat de o acțiune umană. Acesta s-a declarat mulțumit că instanța a recunoscut în sfârșit statutul de victimă al clientului.

