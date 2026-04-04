Jurnalul.ro Ştiri Externe ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz

de Redacția Jurnalul    |    04 Apr 2026   •   13:40
Consiliul de Securitate al ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz, care ar reglementa tranzitul în zonă al navelor comerciale. Deși a fost un vot foarte așteptat, mai întâi a fost reprogramat pentru mai târziu, apoi amânat sine die.

Consiliul de Securitate al ONU va vota săptămâna viitoare o rezoluție pentru a asigura trecerea în tranzit în Strâmtoarea Hormuz, au declarat diplomați pentru Reuters, citată de news.sky.com.

Votul a fost inițial programat pentru vineri, apoi reprogramat pentru mai târziu astăzi, însă diplomații au declarat că nu a fost stabilită o dată specifică pentru săptămâna viitoare, în ciuda amânării.

Dacă este adoptat, proiectul de rezoluție ar autoriza țările să utilizeze „toate mijloacele defensive necesare” pentru a asigura trecerea în tranzit prin strâmtoare.

Acțiunile navale în strâmtoare, care a fost practic închisă de la începutul războiului, ar fi, de asemenea, autorizate.

Închiderea efectivă a căii navigabile de către Iran, inițiată ca represalii pentru atacurile americano-israeliene care au început pe 28 februarie, a perturbat aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu țiței și gaz natural lichefiat (GNL), determinând creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Blocada a întrerupt, de asemenea, exportul unor cantități mari de produse petrochimice, îngrășăminte și materii prime utilizate în fabricarea plasticului.

Dincolo de perturbarea imediată a comerțului, închiderea efectivă a căii navigabile a ridicat întrebări pe termen lung cu privire la modul în care transportatorii își vor desfășura activitatea în viitor, inclusiv calcularea riscului, a declarat SV Anchan, președintele Safesea, un conglomerat global de transport maritim și logistică cu sediul în Statele Unite.

(sursa: Mediafax)

