x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe ONU impune sancțiuni drastice Iranului. Teheranul și-a rechemat ambasadorii din mai multe state UE

ONU impune sancțiuni drastice Iranului. Teheranul și-a rechemat ambasadorii din mai multe state UE

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   23:20
ONU impune sancțiuni drastice Iranului. Teheranul și-a rechemat ambasadorii din mai multe state UE
Sursa foto: Hepta/ Abbas Araghchi

Iranul și-a rechemat, sâmbătă, ambasadorii din Franța, Germania și Regatul Unit, înainte de reintroducerea sancțiunilor ONU asupra programului său nuclear, care intră în vigoare la miezul nopții.

Cele trei țări au promovat sancțiunile „snapback” împotriva Iranului pentru refuzul de a coopera cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și de a purta discuții directe cu SUA.

Mecanismul este imun la veto în Consiliul de Securitate, astfel China și Rusia nu îl pot bloca, potrivit AP.

Noile măsuri vor îngheța activele iraniene din străinătate, vor opri tranzacțiile cu arme și vor penaliza dezvoltarea programului de rachete balistice iranian.

Economia Iranului, în criză

Economia Iranului, deja în criză, se pregătește pentru o nouă lovitură.

Moneda iraniană, rialul, se află la un nivel record de scădere, iar prețurile alimentelor au explodat. Guvernul estimează inflația anuală la 34,5%, dar realitatea din magazine este și mai gravă: prețul fasolei s-a triplat, untul aproape s-a dublat, iar orezul a crescut cu peste 80%.

Iranul s-a retras și mai mult de sub monitorizarea AIEA după războiul cu Israelul, din iunie 2025, și menține o rezervă de uraniu îmbogățit la 60% puritate - suficientă pentru mai multe bombe atomice dacă ar decide să se înarme nuclear.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iran ambasadori sanctiuni onu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri