ONU impune sancțiuni drastice Iranului. Teheranul și-a rechemat ambasadorii din mai multe state UE

Cele trei țări au promovat sancțiunile „snapback” împotriva Iranului pentru refuzul de a coopera cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și de a purta discuții directe cu SUA.

Mecanismul este imun la veto în Consiliul de Securitate, astfel China și Rusia nu îl pot bloca, potrivit AP.

Noile măsuri vor îngheța activele iraniene din străinătate, vor opri tranzacțiile cu arme și vor penaliza dezvoltarea programului de rachete balistice iranian.

Economia Iranului, în criză

Economia Iranului, deja în criză, se pregătește pentru o nouă lovitură.

Moneda iraniană, rialul, se află la un nivel record de scădere, iar prețurile alimentelor au explodat. Guvernul estimează inflația anuală la 34,5%, dar realitatea din magazine este și mai gravă: prețul fasolei s-a triplat, untul aproape s-a dublat, iar orezul a crescut cu peste 80%.

Iranul s-a retras și mai mult de sub monitorizarea AIEA după războiul cu Israelul, din iunie 2025, și menține o rezervă de uraniu îmbogățit la 60% puritate - suficientă pentru mai multe bombe atomice dacă ar decide să se înarme nuclear.