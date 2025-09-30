Opt state arabe și musulmane sprijină planul lui Trump pentru Gaza

Miniștrii de Externe din Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Indonezia, Qatar, Turcia și Egipt au semnat o declarație prin care promit să colaboreze cu Statele Unite pentru finalizarea și implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump.

Documentul reafirmă angajamentul lor de a sprijini încetarea războiului printr-un acord care să asigure livrarea umanitară fără restricții, să prevină strămutarea palestinienilor, să faciliteze eliberarea ostaticilor, să garanteze securitatea tuturor părților, să impună retragerea completă a Israelului, să reconstruiască Gaza și să creeze o cale către o pace justă, bazată pe soluția celor două state, potrivit Sky News.

Și președinta Comisiei Europene a salutat planul de pace susținut de SUA.

Ursula von der Leyen a declarat că UE este „gata să contribuie” pentru realizarea planului.

„Salutăm angajamentul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Gaza. Încurajați toate părțile să profite acum de această oportunitate”, a declarat ea.

Ostilitățile ar trebui „să se încheie cu furnizarea de ajutor umanitar imediat” pentru locuitorii din Gaza și cu „eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”, a precizat Ursula von der Leyen.

(sursa: Mediafax)