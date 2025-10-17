Orban discută cu Putin despre summitul SUA-Rusia de la Budapesta

„Voi discuta cu președintele Putin în această dimineață, înainte de prânz”, a declarat Orban vineri la radioul de stat maghiar.

Liderul naționalist a afirmat că Budapesta este „practic singurul loc din Europa în care o astfel de întâlnire poate avea loc” datorită poziției „consecvente” a Ungariei în favoarea păcii.

Alegerea Budapestei ocolește, de asemenea, mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională împotriva lui Putin pentru presupuse crime de război. Ungaria și-a anunțat retragerea din CPI, dar, teoretic, este încă membră până în iunie 2026.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat pe Facebook că a vorbit joi seara cu secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Orban, la putere din 2010, este cel mai apropiat aliat al lui Trump și Putin în Uniunea Europeană și un critic fervent al sprijinului occidental pentru Kiev. El a susținut că, în timpul lungului său mandat, Ungaria s-a dovedit a fi un „partener loial”, care „a fost întotdeauna alături” de prietenii săi.

Președintele american Donald Trump, în ultima sa schimbare bruscă de poziție cu privire la invazia Rusiei din 2022 în Ucraina, a anunțat că se așteaptă să se întâlnească cu Putin la Budapesta într-o nouă încercare de a ajunge la un acord de pace.

Găzduirea de către Orban a summitului Trump-Putin stârnește temeri în UE, întrucât acesta încalcă în mod regulat unitatea blocului, refuzând să trimită arme Ucrainei, frustrând eforturile Kievului de a adera la UE și împiedicând impunerea de sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, potrivit AFP.

În iulie anul trecut, Orban i-a înfuriat pe colegii săi lideri ai UE călătorind la Kiev, Moscova, Beijing și întâlnindu-se cu Trump, pe atunci candidat la președinție, într-o "misiune de pace" auto-proclamată, la doar câteva zile după ce Ungaria a preluat președinția rotativă a blocului.

(sursa: Mediafax)