Pace în Orientul Mijlociu. Acord pentru Fâșia Gaza între Israel și Hamas. Anunțul președintelui Donald Trump

Acordul privind prima fază a planului propus de liderul american pentru Fâșia Gaza urmează să fie semnat joi, la ora 12:00, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuțiilor.

Potrivit aceleiași surse, încetarea focului va intra în vigoare imediat după semnarea documentului, marcând începutul unui nou proces de stabilizare în regiune, după luni de confruntări și negocieri intense.

Detaliile complete ale acordului nu au fost încă făcute publice, însă surse diplomatice afirmă că acesta reprezintă „prima etapă” a unui plan mai amplu pentru gestionarea situației din Gaza și pentru relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu.

Ce spune Donald Trump despre eliberarea ostaticilor

Într-un mesaj transmis pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele Donald Trump s-a declarat „mândru să anunţe că Israelul şi Hamas au acceptat amândouă prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.



„Aceasta înseamnă că TOŢI ostaticii vor fi eliberaţi în curând şi că Israelul îşi va retrage trupele până la linia convenită, primii paşi către o pace solidă, durabilă şi eternă”, a declarat Trump.

În timpul negocierilor din Egipt, bombardamentele israeliene au continuat în Gaza.

Planul președintelui Trump, anunţat la 29 septembrie, prevede un armistiţiu, schimbul ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 cu prizonieri palestinieni reţinuţi de Israel, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza şi dezarmarea Hamas.

Potrivit unei surse din cadrul Hamas, ostaticii israelieni în viaţă, estimaţi la 20 din cei 47 deţinuţi în Gaza, vor fi eliberaţi în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi palestinieni.

„Primele hărţi au fost prezentate de partea israeliană în ceea ce priveşte retragerea trupelor sale”, a declarat o sursă apropiată Hamas.

Reacții la acord

Totodată, IDF a ransmis pe X că se pregăteşte să primească ostaticii, dar şi pentru „toate scenariile”.

Qatar, ţara care a mediat acordul, a confirmat că „în această seară s-a ajuns la un acord cu privire la toate dispoziţiile şi mecanismele de punere în aplicare a primei faze a acordului de încetare a focului în Gaza, care va duce la sfârşitul războiului, la eliberarea ostaticilor israelieni şi a prizonierilor palestinieni şi la intrarea ajutorului umanitar”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed al-Ansari.

Și Hamas a anunţat că a ajuns la un acord „care prevede sfârşitul războiului din Gaza”.

„Este o zi mare pentru Israel”, a comentat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care i-a mulţumit lui Donald Trump şi a anunţat că va reuni cabinetul său joi pentru a „ratifica acordul şi a repatria toţi ostaticii noştri preţioşi”.

Preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a declarat anterior că, în cazul unui acord, l-a invitat pe Donald Trump să „asiste la semnarea acestuia”.

„Luptele trebuie să înceteze odată pentru totdeauna”, a reacţionat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, îndemnând părţile să „respecte pe deplin termenii” acordului.

Negociatorul şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a cerut „garanţii” din partea președintelui Trump că războiul din Gaza se va termina „odată pentru totdeauna”.

Două armistiţii anterioare, în noiembrie 2023 şi ianuarie 2025, au permis returnarea ostaticilor în schimbul prizonierilor palestinieni, fără a duce însă la soluţionarea conflictului.

Dintre cele 251 de persoane răpite în octombrie 2023, 47 sunt încă ostatici în Gaza, dintre care cel puţin 25 au murit, potrivit armatei.

În cei doi ani de război, zeci de mii de palestinieni au fost strămutați din cauza atacurilor palestiniene.