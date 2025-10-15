Un palestinian a murit, după ce a fost bătut de soldați israelieni

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Oct 2025   •   19:00
Sursa foto: Hepta

Un palestinian de 57 de ani a murit după ce a fost bătut de soldați israelieni în orașul ar-Ram, situat la nord de Ierusalimul ocupat, potrivit agenției de presă Wafa.

Forțele israeliene au ucis un bărbat de 57 de ani în timpul unei operațiuni desfășurate miercuri dimineață în localitatea ar-Ram, la nord de Ierusalimul ocupat, a anunțat agenția palestiniană Wafa, citând surse de securitate.

Potrivit acestora, soldații l-au agresat fizic pe bărbat, care a murit în urma bătăii primite.

Semiluna Roșie Palestiniană a transmis că echipajele sale au preluat trupul victimei de la punctul de control Qalandiya și l-au transportat la Complexul Medical al Palestinei.

În ultimele ore, armata israeliană a desfășurat mai multe raiduri în Cisiordania ocupată, vizând inclusiv locuințele unor foști deținuți eliberați.

Militarii ar fi avertizat familiile acestora să nu organizeze ceremonii sau manifestări pentru a marca eliberarea lor din închisorile israeliene.

(sursa: Mediafax)

