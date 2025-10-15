Un palestinian a murit, după ce a fost bătut de soldați israelieni

Forțele israeliene au ucis un bărbat de 57 de ani în timpul unei operațiuni desfășurate miercuri dimineață în localitatea ar-Ram, la nord de Ierusalimul ocupat, a anunțat agenția palestiniană Wafa, citând surse de securitate.

Potrivit acestora, soldații l-au agresat fizic pe bărbat, care a murit în urma bătăii primite.

Semiluna Roșie Palestiniană a transmis că echipajele sale au preluat trupul victimei de la punctul de control Qalandiya și l-au transportat la Complexul Medical al Palestinei.

În ultimele ore, armata israeliană a desfășurat mai multe raiduri în Cisiordania ocupată, vizând inclusiv locuințele unor foști deținuți eliberați.

Militarii ar fi avertizat familiile acestora să nu organizeze ceremonii sau manifestări pentru a marca eliberarea lor din închisorile israeliene.

(sursa: Mediafax)