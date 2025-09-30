Pană majoră de comunicații în Afganistan, după ce talibanii au închis internetul

O pană de comunicații uriașă a lovit Afganistanul luni, la câteva săptămâni după ce autoritățile talibane au început să întrerupă conexiunile de fibră optică în mai multe provincii pentru a preveni „viciul”.

„O întrerupere a activității de telecomunicații la nivel național este acum în vigoare”, a declarat Netblocks, o organizație de supraveghere care monitorizează securitatea cibernetică și guvernanța internetului.

„Observăm acum o conectivitate națională la 14% față de nivelurile obișnuite.”

Organismul de supraveghere a declarat că incidentul „pare să fie în concordanță cu deconectarea intenționată a serviciului”.

Autoritățile talibane din Afganistan au început restricționarea accesului la internet la începutul acestei luni, întrerupând efectiv internetul de mare viteză în mai multe regiuni.

În ultimele săptămâni, conexiunile la internet au fost extrem de lente sau intermitente. Serviciile telefonice sunt adesea rutate prin internet, partajând aceleași linii de fibră optică, în special în țările cu infrastructură de telecomunicații limitată.

(sursa: Mediafax)