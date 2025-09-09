Papa Leon, îngrijorat după atacurile Israelului în Qatar: Situația este foarte gravă

Papa Leon a vorbit marți despre deteriorarea situației din Orientul Mijlociu, după atacurile Israelului asupra unor lideri Hamas din Doha.

Suveranul Pontif a declarat, în fața credincioșilor reuniți la reședința de vară de la Castel Gandolfo, că „veștile sunt cu adevărat îngrijorătoare” și că „întreaga situație este foarte gravă”, potrivit agenției ANSA.

Declarația Papei vine pe fondul creșterii tensiunilor regionale, generate de extinderea conflictului dintre Israel și Hamas dincolo de Fâșia Gaza, în condițiile în care Qatarul a jucat până acum un rol de mediator în numeroase negocieri pentru eliberarea de ostatici și încetări ale focului.

(sursa: Mediafax)