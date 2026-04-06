Papa Leon al XIV-lea, gest emoționant în a doua zi de Paște: Evocarea predecesorului său în fața credincioșilor

Înaintea rugăciunii Regina Coeli, care în perioada pascală înlocuieşte rugăciunea Angelus, pontiful a subliniat "mărturia de credinţă şi iubire" a papei argentinian.



"Cu o afecţiune specială, în lumina Celui Înviat, îl amintim astăzi pe papa Francisc, care în Lunea Paştelui de anul trecut şi-a dat viaţa Domnului", a declarat pontiful de la fereastra Palatului Apostolic în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântului Petru.



"Amintindu-ne de marea sa mărturie de credinţă şi iubire, să ne rugăm împreună Fecioarei Maria, scaunul înţelepciunii, ca să devenim vestitori tot mai strălucitori ai adevărului", a adăugat papa, potrivit Vatican News.



Papa Francisc a încetat din viaţă la 21 aprilie 2025, în Lunea Paştelui, la vârsta de 88 de ani, la reşedinţa sa din Casa Santa Marta, la doar câteva ore după ultima sa apariţie publică la balconul Bazilicii Sfântul Petru pentru binecuvântarea Urbi et Orbi. Papa Francisc participase anterior la doar câteva dintre riturile din Săptămâna Mare, după o spitalizare de 38 de zile din cauza unei pneumonii bilaterale.

AGERPRES