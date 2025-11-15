Papa Leon va primi la Vatican vedete de la Hollywood, printre care Cate Blanchett și Chris Pine

La audiența specială de la Vatican cu papa Leon, primul suveran pontif din Statele Unite, va participa și regizorul recompensat cu Oscar Spike Lee, dar și cineașii George Miller și Gus Van Sant.



Papa ''și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu Lumea cinematografiei... explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane'', a precizat Vaticanul într-un comunicat.



Evenimentele papale presupun de obicei participarea unor cardinali de rang înalt, rareori incluzând vedete la la Hollywood.



Cu toate acestea, regretatul papă Francisc a găzduit un eveniment la Vatican în iunie 2024 dedicat comedianților, primindu-ila acea vreme pe prezentatorii de televiziune Conan O'Brien, Stephen Colbert și Jimmy Fallon.



Printre participanții la evenimentul de sâmbătă de la Vatican se mai numără actorii Alison Brie, Dave Franco și Viggo Mortensen, precum și regizorii Joanna Hogg, Tony Kaye și Julie Taymor.



Înaintea acestui eveniment, Vaticanul a comunicat patru dintre filmele preferate ale papei: ''It's a Wonderful Life'' (1946); ''The Sound of Music'' (1965); ''Ordinary People'' (1980) și ''Life Is Beautiful'' (1997).



Evenimentul de sâmbătă este organizat de biroul de cultură al Vaticanului ca parte din Anul Sfânt, eveniment în desfășurare anul acesta.

