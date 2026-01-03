Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor

Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în incendiu. Este vorba de două femei în vârstă de 21 și 16 ani și doi bărbați în vârstă de 18 și 16 ani. Toți patru sunt din Elveția.

Corpurile lor au fost predate familiilor, a declarat poliția, citată de BBC.

Munca ofițerilor și a Institutului de Medicină Legală a făcut posibilă identificarea, a declarat poliția din Valais într-un comunicat.

Conform polițiștilor, eforturile de identificare a victimelor continuă.

Un adolescent italian, jucător de golf, a fost prima victimă a cărei identitate a fost dezvăluită, deși autoritățile elvețiene și italiene au refuzat până în prezent să confirme decesul acestuia. Numele tânărului de 17 ani a fost dezvăluit de Federația Italiană de Golf, care a declarat că deplânge moartea unui „tânăr sportiv care întruchipa pasiunea și valorile autentice”.

Incendiul din Crans-Montana a ucis 40 de persoane și a rănit alte 119, au declarat oficialii. Multe dintre persoanele rănite au fost identificate.

(sursa: Mediafax)