x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate

Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate

de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   16:40
Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate
Sursa foto: Reacția șefei diplomației europene la atacurile SUA din Venezuela: „Facem apel la reținere!”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.

Kaja Kallas susține sâmbătă într-o postare pe rețeaua X că a Ue monitărizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.·

„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a scris Kallas.

Ea arată că siguranța cetățenilor UE din Venezuela este în acest moment prioritară.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ue venezuela reactie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri