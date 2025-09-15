Patriarhul Bartolomeu, în SUA pentru a fi premiat de Donald Trump

Bartolomeu a ajuns duminică la Washington și are un program încărcat până pe 25 septembrie, potrivit AP.

Bartolomeu, care este patriarh al Constantinopolului, nu are puterea unui papă, dar supraveghează, printre altele, unele comunități din străinătate, inclusiv din SUA.

Cunoscut sub numele de „patriarhul verde”, Bartolomeu urmează să primească prestigiosul Premiu Templeton pe 24 septembrie la New York. Acesta onorează realizările în domeniile științei, spiritualității și scopului uman. Bartolomeu a fost un susținător puternic al protecției mediului și a denunțat poluarea, defrișările și alte „păcate ecologice”, potrivit Fundației John Templeton.

La întâlnirea sa cu Trump ar putea fi discutate și probleme politice. Bartolomeu este un susținător puternic al Ucrainei și a recunoscut o jurisdicție ortodoxă independentă acolo în 2019, provocând o reacție dură din partea Bisericii Ortodoxe Ruse. De asemenea, Bartolomeu a criticat aspru binecuvântarea Patriarhului Moscovei, Kirill, privitoare la invadarea Ucrainei.

Un alt subiect potențial de discuție ar putea fi statutul creștinilor din Turcia. Biserica ortodoxă a cerut de mult timp redeschiderea unui seminar închis de guvernul turc în 1971 și a deplâns transformarea bisericilor din epoca bizantină în moschei.

În SUA, Bartolomeu va participa la mai multe evenimente, găzduite de ambasadorii turc și grec. Vizita sa include și diverse alte evenimente publice, inclusiv vizite la bisericile ortodoxe din zonele Washington și New York.

(sursa: Mediafax)