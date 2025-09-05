Ultimul copil în viață al lui Ernest Hemingway a murit la 97 de ani

Al doilea dintre cei trei fii ai scriitorului american, laureat al Premiului Nobel, a murit la domiciliul său din Bozeman, Montana, a confirmat nepotul său, Patrick Hemingway Adams.

„Bunicul meu era o ființă autentică: un paradox extraordinar din lumea veche; un visător desăvârșit, înzestrat cu o minte științifică. Vorbea 6 limbi și rezolva probleme matematice complicate pentru distracție, dar inima lui aparținea cu adevărat artelor scrise și vizuale”, a spus Adams.

În timp ce fratele său, Gregory Hemingway, a avut o relație controversată cu celebrul lor tată, Patrick Hemingway a vorbit cu mândrie despre trecutul său și a salutat cu bucurie șansa de a aduce în discuție numele familiei sau de a susține un proiect despre care credea că ar putea vinde sau atrage atenția criticilor.

În cartea din 2022, „Dragă tată: Scrisorile lui Patrick și Ernest Hemingway”, tatăl și fiul împărtășesc povești despre vânătoare și pescuit și își exprimă afecțiunea reciprocă, autorul spunându-i lui Patrick: „Aș prefera să pescuiesc și să vânez cu tine decât cu oricine pe care l-am cunoscut de când eram copil, și asta nu pentru că suntem rude”.

În calitate de executor testamentar al averii tatălui său, Patrick Hemingway a aprobat reeditările unor opere clasice, precum „A Farewell to Arms” și „A Moveable Feast”, cu texte revizuite și comentarii suplimentare din partea fiului autorului și a altora. Averea i-a tulburat, de asemenea, pe admiratorii lui Hemingway, extinzându-se dincolo de cărți și oferind o linie de produse care includea îmbrăcăminte, ochelari, covoare și „Papa's Pilar Rum”.

Cea mai ambițioasă acțiune a lui Patrick a fost editarea cărții „Adevărat la prima lumină”, o relatare fictivă a perioadei petrecute de Ernest Hemingway în Africa, la mijlocul anilor 1950, pe care autorul a lăsat-o neterminată la momentul morții sale. Patrick a aalcătuit versiunea din 1999 din circa 800 de pagini de manuscrise, reducând lungimea la mai mult de jumătate. „Adevărat la prima lumină” a fost foarte așteptată dar a sfârșit prin a dezamăgi cititorii și criticii, dintre care unii l-au acuzat pe Patrick că a exploatat numele de familie.

Moștenind fața rotundă și constituția robustă a tatălui său, Patrick Hemingway s-a născut în Kansas City, Missouri, din Ernest Hemingway și a doua dintre cele patru soții ale sale, Pauline Pfeiffer. Deoarece autorul rareori stătea într-un singur loc pentru o perioadă lungă de timp, familia Hemingway a locuit peste tot, de la Cuba și Spania până în Wyoming și Key West, Florida. În timpul copilăriei lui Patrick (Ernest și Pauline au divorțat, în 1940. Patrick Hemingway își amintea de diversele „trofee” ale tatălui său, formate din animale vânate în safari, și cum erau „distribuite cu gust în fiecare cameră” a casei lor din Key West, inclusiv un gnu care atârna în dormitorul lui Patrick și Gregory.

Expozițiile au transformat Africa de Est într-o destinație de vis pentru Patrick. După absolvirea Universității Harvard a folosit banii moșteniți pentru a cumpăra o fermă în Tanganyika (a Tanzania), unde a fost vânător, ghid de safari, educator și ofițer silvic în cadrul ONU pentru Alimentație și Agricultură.

Patrick Hemingway a fost căsătorit de două ori, cu Henrietta Broyles și Carol Thompson, și a avut o fiică, Mina Hemingway, cu prima sa soție. De la mijlocul anilor 1970 până la moartea sa a locuit în Bozeman. Ernest Hemingway și-a petrecut ultimii ani în statul vecin, Idaho.