de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   07:20
Fost oficial al Pentagonului: Următoarele etape ale planului lui Trump vor fi „mult mai dificile”
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Următoarele etape ale planului de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump vor fi „mult mai dificile decât cele actuale”, a declarat Dana Stroul, un fost oficial al Pentagonului responsabil cu politica din Orientul Mijlociu.

În cadrul unui interviu acordat Sky News, Dana Stroul a afirmat că rămân multe întrebări fără răspuns cu privire la etapele finale ale planului de pace.

„Cine va constitui forța internațională de stabilizare? Cine va fi responsabil pentru guvernarea de bază, ordinea publică și respectarea legii? Hamas va renunța efectiv la arme și se va dezarma?”, se întreabă ea.

„Acestea sunt detalii extrem de importante și delicate, care trebuie încă negociate și convenite”.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: orientul mijlociu Donald Trump pentagon hamas
