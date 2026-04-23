Jurnalul.ro Ştiri Externe Peste 350.000 de persoane strămutate și 177 de copii uciși în Liban, din martie

Peste 350.000 de persoane strămutate și 177 de copii uciși în Liban, din martie

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   20:30
Peste 350.000 de persoane strămutate și 177 de copii uciși în Liban, din martie
Sursa foto: Hepta/O ofensivă terestră israeliană semnificativă ar avea consecințe umanitare devastatoare

ONU transmite că peste 350.000 de persoane au fost strămutate și 177 de copii au fost uciși în Liban din luna martie. Forțele de menținere a păcii ONU continuă să observe focul de artilerie și demolările forțelor israeliene în mai multe locații din sudul Libanului, a declarat purtătorul de cuvânt.

ONU a avertizat luni că cel puțin 177 de copii au fost uciși și peste 350.000 de persoane au fost strămutate în Liban de la începutul lunii martie.

„Autoritățile libaneze spun că, din 2 martie, cel puțin 177 de copii au fost uciși și peste 700 au fost răniți”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, într-o conferință de presă, adăugând că „peste 350.000 au fost strămutate, mulți dintre ei adăpostindu-se în condiții supraaglomerate, cu acces limitat la servicii de bază”.

Observând că situația armistițiului rămâne „fragilă”, Dujarric a declarat că forțele de menținere a păcii ale ONU continuă să observe focul de artilerie și demolările forțelor israeliene în mai multe locații din sudul Libanului.

El a îndemnat „toate părțile să dea dovadă de maximă reținere și să respecte pe deplin armistițiul”.

Dujarric și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la restricțiile privind mișcarea forțelor de menținere a păcii și a avertizat că acest lucru a afectat eforturile „de reaprovizionare a pozițiilor noastre de-a lungul Liniei Albastre” și a cerut „tuturor părților să faciliteze mișcarea nestingherită a convoaielor forțelor de menținere a păcii ale ONU”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: liban copii ucisi persoane strămutate martie
