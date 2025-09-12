Peste 160 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, arestate în Turcia

Poliția turcă a arestat 161 de suspecți membri ai grupării Stat Islamic în ultima săptămână, a declarat vineri ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, potrivit AP.

Suspecții erau activi în cadrul grupării și ofereau sprijin financiar, a adăugat el pe X. Aceștia au fost reținuți în 38 de provincii ale Turciei, inclusiv în capitala Ankara și în cel mai mare oraș Istanbul.

Yerlikaya a mai anunțat că în timpul raidurilor au fost confiscate arme de foc fără licență, documente IS și materiale digitale.

Statul Islamic a comis numeroase atacuri asupra Turciei în ultimul deceniu, inclusiv un dublu atentat cu bombă la un miting politic în 2015, care a ucis peste 100 de persoane.

