Peste 160 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, arestate în Turcia

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   14:30
Peste 160 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, arestate în Turcia

161 de persoane, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic, au fost arestate în Turcia. Arestările au avut loc într-o săptămână, transmit oficialii turci.

Poliția turcă a arestat 161 de suspecți membri ai grupării Stat Islamic în ultima săptămână, a declarat vineri ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, potrivit AP.

Suspecții erau activi în cadrul grupării și ofereau sprijin financiar, a adăugat el pe X. Aceștia au fost reținuți în 38 de provincii ale Turciei, inclusiv în capitala Ankara și în cel mai mare oraș Istanbul.

Yerlikaya a mai anunțat că în timpul raidurilor au fost confiscate arme de foc fără licență, documente IS și materiale digitale.

Statul Islamic a comis numeroase atacuri asupra Turciei în ultimul deceniu, inclusiv un dublu atentat cu bombă la un miting politic în 2015, care a ucis peste 100 de persoane.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: stat islamic arestari turcia
