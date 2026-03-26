Dmitri Peskov reafirmă disponibilitatea Rusiei pentru un acord cu SUA privind războiul din Ucraina

Dmitri Peskov a declarat că Rusia menține contactele cu partea americană și își exprimă deschiderea pentru reluarea negocierilor. „Rămânem deschiși, suntem în contact cu americanii și contăm pe organizarea următoarei runde de discuții imediat ce circumstanțele o vor permite”, a spus Peskov, potrivit Reuters.

În plus, oficialul rus a respins afirmațiile potrivit cărora războiul din Iran ar fi determinat Rusia să își piardă interesul pentru negocierile privind Ucraina.

„Aceasta este o invenție absolut falsă, care nu corespunde realității. În timpul rundelor de discuții trilaterale care au avut loc, s-au înregistrat unele progrese către o soluționare”, susține Peskov, adăugând că există în continuare diferențe majore, în special în ceea ce privește chestiunea teritoriilor.

Ultima întâlnire trilaterală a avut loc în luna februarie, înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu.

O altă rundă de discuții era programată la începutul lunii martie, la Abu Dhabi, însă a fost anulată, ca urmare a conflictului izbucnit după ce Israel și SUA au atacat Iranul.

(sursa: Mediafax)