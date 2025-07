Peste 20 de răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime din Los Angeles

Potrivit primelor informații, o mașină a intrat în mulțime pe bulevardul Santa Monica din Los Angeles, unul dintre bulevardele emblematice ale orașului.

Cel puțin patru persoane ar fi în stare critică și cel puțin alte opt ar fi în în stare gravă, potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles.

Car plows into crowd in Los Angeles, injuring at least 20

Emergency services descended on Santa Monica Boulevard in East Hollywood after a vehicle smashed into pedestrians at around 2am local time.#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment pic.twitter.com/aDvPj3IeO5