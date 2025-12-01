Peste 600 de morți în zona de sud a Asiei după furtuni tropicale; milioane de oameni afectați

Peste 600 de persoane au murit în Asia de Sud-Est, după o săptămână de ploi abundente care au provocat inundații devastatoare și alunecări de teren în Indonezia, Thailanda și Malaysia, au anunțat duminică autoritățile locale.

Alte milioane de oameni au fost afectați, iar zeci de mii au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Indonezia este cea mai afectată țară, cu 435 de morți confirmați , relatează Reuters.

În provincia West Sumatra, poduri prăbușite și drumuri rupte au blocat accesul echipelor de intervenție, astfel că autoritățile au apelat la elicoptere pentru a livra apă, alimente și medicamente comunităților izolate.

În Thailanda, bilanțul a ajuns la 170 de morți, în principal în sudul țării, unde ploile puternice au inundat sate întregi și au distrus infrastructura locală.

Malaysia a raportat trei decese, dar impactul asupra populației rămâne semnificativ, în speciall în zonele joase.

Autoritățile au ridicat duminică avertismentele de furtună și prognozează o îmbunătățire a vremii.

Furtuna, formată neobișnuit în Strâmtoarea Malacca, a provocat zile întregi de ploi intense și rafale puternice de vânt, afectând în total peste patru milioane de oameni.

Eforturile de salvare și reconstrucție continuă, în condițiile în care multe zone rămân inaccesibile.

