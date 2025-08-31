Descoperire inedită. O pictură italiană furată de naziști în urmă cu 80 de ani a apărut într-un anunț imobiliar din Argentina

„Portretul unei doamne" de Giuseppe Ghislandi apare într-o fotografie atârnat deasupra unei canapele într-o proprietate din apropierea Buenos Airesului. Casa a aparținut unui înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după război, conform BBC.

Tabloul face parte din peste 1.100 de picturi furate de la Goudstikker, care a murit într-un accident pe mare în timp ce fugea din Olanda.

Operele au fost cumpărate forțat de naziști de rang înalt, inclusiv Hermann Göring.

Ancheta ziarului olandez AD a descoperit că tabloul se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, un ofițer SS și consilier financiar al lui Göring, care a fugit în Argentina după război. Casa a fost scoasă la vânzare de fiica acestuia.

Experții olandezi care au analizat imaginile consideră că nu există motive să creadă că ar fi o copie.

Avocații moștenitorilor lui Goudstikker au anunțat că vor depune eforturi pentru recuperarea tabloului.