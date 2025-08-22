Plaje închise în sudul Spaniei din cauza apariției unei moluște veninoase

Turiștii au fost avertizați să nu intre în mare pe Costa Blanca din sudul Spaniei, după ce în apă a fost observată o creatură marină veninoasă, potrivit Sky News.

Înotul a fost interzis pe o porțiune de șapte mile de coastă din jurul zonei Guardamar del Segura, la nord de Torrevieja. Două exemplare ale dragonului albastru au fost văzute.

O înțepătură a dragonului albastru poate provoca greață, durere, vărsături și dermatită. Molusca are aproximativ 3 cm și în mod normal trăiește pe fundul mării. Dacă înghite o bulă de aer, ea este adusă la suprafață și, cu ajutorul vântului și al valurilor, poate ajunge la mal.

