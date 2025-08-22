x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Aug 2025   •   15:45
Plaje închise în sudul Spaniei din cauza apariției unei moluște veninoase
Sursa foto: Wikipedia

Mai multe plaje din sudul Spaniei au fost închise din cauza apariției unei moluște veninoase. Cunoscută sub porecla de dragon albastru, aceasta a fost văzută în apropierea malului. Înțepătura provoacă dureri și stări de rău.

Turiștii au fost avertizați să nu intre în mare pe Costa Blanca din sudul Spaniei, după ce în apă a fost observată o creatură marină veninoasă, potrivit Sky News.

Înotul a fost interzis pe o porțiune de șapte mile de coastă din jurul zonei Guardamar del Segura, la nord de Torrevieja. Două exemplare ale dragonului albastru au fost văzute.

O înțepătură a dragonului albastru poate provoca greață, durere, vărsături și dermatită. Molusca are aproximativ 3 cm și în mod normal trăiește pe fundul mării. Dacă înghite o bulă de aer, ea este adusă la suprafață și, cu ajutorul vântului și al valurilor, poate ajunge la mal.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: molusca veninoasa plaje sudul Spaniei
