Planul european de pace pentru Ucraina. Textul integral al contrapropunerii la inițiativa Trump

Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei.

Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat în economia globală”. Planul adaugă că țara ar putea reintra în G8.

Acordul prevede, de asemenea, că „efectivul armatei ucrainene va fi limitat la 800 000 de soldați în timp de pace”. Propunerea SUA-Rusia solicita o limită de 600 000 de soldați.

Planul în 28 de puncte elaborat de americani și ruși cere Ucrainei să renunțe la vaste teritorii, inclusiv la teritorii care nici măcar nu au fost cucerite de forțele ruse.

Contrapropunerea europeană prevede că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact” sau linia frontului.

Europenii doresc ca activele suverane ale Rusiei să rămână înghețate până când Moscova va plăti despăgubiri pentru daunele imense pe care le-a cauzat de la invazia sa pe scară largă.

Planul European complet

1. Suveranitatea Ucrainei urmează să fie reconfirmată.

2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.

(Punctul 3 din planul SUA este șters. Acolo se preciza „Se va stabili așteptarea ca Rusia să nu își mai invadeze vecinii, iar NATO să nu se mai extindă.”)

4. După semnarea unui acord de pace, va fi convocat un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și pentru a crea un mediu de dezescaladare care să asigure securitatea globală și să mărească oportunitățile de conectivitate și de viitoare oportunități economice.

5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.

6. Dimensiunea armatei Ucrainei va fi plafonată la 800.000 de militari în timp de pace.

7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, consens care nu există.

8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe aflate sub comanda sa în Ucraina, în timp de pace.

9. Avioane de luptă NATO vor fi staționate în Polonia.

10. Garanție americană care reflectă Articolul 5

a. Statele Unite vor primi compensații pentru această garanție.

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, își pierde garanția.

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat și robust, toate sancțiunile globale vor fi restabilite, iar orice formă de recunoaștere pentru noul teritoriu și toate celelalte beneficii din cadrul acestui acord vor fi retrase.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană, în timp ce acest lucru este evaluat.

12. Pachet global solid de reconstrucție pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și eforturi în domeniul inteligenței artificiale.

b. Statele Unite vor face parteneriat cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și facilitățile de stocare.

c. Un efort comun de reconstrucție a zonelor afectate de război, pentru a reface, reconstrui și moderniza orașele și zonele rezidențiale.

d. Dezvoltare de infrastructură.

e. Exploatarea resurselor minerale și naturale.

f. Un pachet special de finanțare va fi elaborat de Banca Mondială pentru a furniza finanțare în vederea accelerării acestor eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală.

a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

b. Statele Unite vor încheia un Acord de Cooperare Economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, pământurilor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și diverse alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

c. Rusia va fi invitată să revină în G8.

14. Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești, care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele aduse Ucrainei.

15. Va fi creat un grup operativ comun de securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și europenilor, pentru a promova și a aplica toate prevederile acestui acord.

16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia sunt de acord să extindă tratatele de neproliferare și control nuclear, inclusiv Fair Start.

18. Ucraina este de acord să rămână stat nenuclear în cadrul TNP (Tratatul de neproliferare nucleară).

19. Centrala nucleară de la Zaporijjia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită în mod echitabil, 50-50, între Rusia și Ucraina.

20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

21. Teritorii

Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la Linia de Contact.

22. Odată ce viitoarele aranjamente teritoriale au fost convenite, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu schimbe aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul unei încălcări a acestei obligații.

23. Rusia nu va împiedica utilizarea de către Ucraina a fluviului Nipru în scopuri comerciale, iar vor fi încheiate acorduri pentru ca transporturile de cereale să se poată desfășura liber prin Marea Neagră.

24. Va fi înființat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele rămase deschise:

a. Toți prizonierii rămași și toate corpurile neidentificate vor fi schimbați pe principiul „Toți pentru toți”.

b. Toți deținuții civili și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii.

c. Va exista un program de reunificare a familiilor.

d. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.

26. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista sancțiuni pentru încălcarea sa.

28. Odată ce toate părțile își dau acordul asupra acestui memorandum, un încetare a focului va intra imediat în vigoare, în momentul în care ambele părți se retrag la punctele convenite, pentru ca implementarea acordului să poată începe. Modalitățile încetării focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.

(sursa: Mediafax)