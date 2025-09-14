Diplomație belicoasă: Polonia acuză Budapesta de "şantaj" în privința aderării Ucrainei la UE

Ucraina şi-a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după începerea invaziei ruseşti în februarie 2022, dar nu a reuşit să facă să avanseze negocierile din cauza vetourilor impuse de liderul maghiar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.



"Puteţi şantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite", a declarat Sikorski la conferinţa anuală Yalta European Strategy la Kiev.



"În opinia noastră, Ungaria a depăşit ceea ce este rezonabil", a adăugat el.



Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina au atins un nivel ridicat de tensiune în ultimele luni, cele două ţări acuzându-se reciproc de spionaj şi expulzând diplomaţi. Budapesta a interzis, de asemenea, unor oficiali ucraineni să intre în Ungaria.



Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statelor membre ale UE, în zeci de etape diferite, pentru a face să avanseze candidatura sa.



Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menţine dialogul cu Budapesta.



"Nu îi ignorăm, în ciuda declaraţiilor lor publice despre viitorul nostru în cadrul Uniunii Europene", a afirmat el la conferinţa desfăşurată la Kiev.



Săptămâna aceasta, Kacika a călătorit în Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.



La sfârşitul acestei vizite, Szijjarto a reiterat opoziţia Budapestei faţă de aderarea Ucrainei la UE şi a declarat că viitorul relaţiilor ungaro-ucrainene depinde exclusiv de Kiev.



Dar Kacika crede în continuare într-o relaxare a poziţiei Ungariei. "Sper că îi vom putea convinge (...) nu să se schimbe, ci pur şi simplu să îşi adapteze abordarea", a declarat el.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

AGERPRES