Polonia primește cel mai mare împrumut SAFE acordat vreodată, 43,7 miliarde de euro pentru apărare

Suma reprezintă cea mai mare alocare acordată unui stat participant și va fi folosită pentru modernizarea și consolidarea capacităților militare ale țării, scrie TVPWorld.

Acordul a fost semnat de vicepremierul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul de Finanțe Andrzej Domański, reprezentanți ai băncii de dezvoltare BGK și oficiali ai Comisiei Europene.

Polonia este primul dintre cele 19 state participante care finalizează semnarea acordului SAFE, fiind urmată, cel mai probabil, de Lituania.

Programul SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro, oferă împrumuturi cu dobânzi reduse pentru achiziții militare, cu accent pe echipamente produse în Europa. Inițiativa a fost lansată pe fondul intensificării preocupărilor de securitate în Europa, generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.



Programul SAFE și disputa politică din Polonia

Semnarea acordului SAFE a fost întârziată de tensiunile politice interne din Polonia.

Președintele conservator Karol Nawrocki a blocat legislația necesară, susținând că Uniunea Europeană ar putea suspenda arbitrar finanțarea pe durata împrumutului, estimată la 45 de ani.

Pentru a evita blocajul instituțional, guvernul centrist condus de premierul Donald Tusk a adoptat o rezoluție prin care banca de stat BGK poate contracta împrumutul SAFE și transfera fondurile prin Fondul de Sprijin al Forțelor Armate. Acest mecanism permite continuarea principalelor programe militare fără aprobarea legii respinse de președinte.

Primele fonduri, estimate la aproximativ 6,5 miliarde de euro, ar putea ajunge în Polonia chiar din luna mai.

Programul SAFE va finanța sisteme anti-drone și producția de armament

Fondurile obținute prin programul SAFE vor fi direcționate către mai multe proiecte strategice de apărare. Printre priorități se află programul East Shield pentru fortificarea frontierei estice, dezvoltarea sistemelor anti-drone, apărarea antiaeriană, artileria, vehiculele blindate și producția de muniție.

Mai multe companii poloneze din industria de apărare urmează să beneficieze de contracte finanțate prin SAFE.

Printre acestea se numără MESKO, producător de muniție și sisteme de rachete, inclusiv sistemul antiaerian Piorun, Dezamet, specializată în muniție pentru artilerie și mortiere, și Fabryka Broni „Łucznik” din Radom, producător de arme de calibru mic.

De asemenea, vor primi sprijin și companii precum Huta Stalowa Wola, care produce obuzierul Krab și vehiculul blindat Borsuk, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, implicată în dezvoltarea sistemelor radar și de război electronic, dar și WZL No. 1 din Łódź, specializată în mentenanța aeronavelor și elicopterelor militare.

Prin această finanțare masivă, Polonia își consolidează poziția drept unul dintre principalii piloni ai securității regionale și ai strategiei europene de apărare.

(sursa: Mediafax)