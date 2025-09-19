x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Rusia a încălcat din nou în spațiul aerian al unei țări NATO

Rusia a încălcat din nou în spațiul aerian al unei țări NATO

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   20:47
Rusia a încălcat din nou în spațiul aerian al unei țări NATO
Sursa foto: Hepta

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri polițiștii de frontieră polonezi. Forțele armate și alte servicii au fost notificate.

Estonia a declarat anterior că trei avioane militare rusești au intrat vineri în spațiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, pe fondul tensiunilor crescânde pe flancul estic al NATO.

Poliția de frontieră poloneză a scris pe X: „Două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine peste platforma Petrobaltic din Marea Baltică. Zona de siguranță a platformei a fost încălcată”, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Polonia a doborât dronele suspectate a fi rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Polonia Rusia avioane rusia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri