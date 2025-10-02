Longevitate cu probleme: Oamenii din Singapore îmbătrânesc rapid. Populația de peste 80 de ani a crescut cu 60% în ultimul deceniu

Numărul persoanelor de peste 80 de ani a crescut cu 60% în ultimul deceniu

Aproximativ 145.000 de cetățeni aparțineau acestei grupe de vârstă în iunie 2025, față de 91.000 în iunie 2015. Acești seniori reprezentau 4% din totalul singaporezilor în 2025, față de 2,7% în 2015. În cadrul acestei grupe, aproximativ 6 din 10 sunt femei.

Divizia Națională pentru Populație și Talente a publicat aceste cifre pe 29 septembrie 2025 în raportul său anual „Populația pe scurt”, care oferă o actualizare a principalelor tendințe ale oamenilor din Singapore din ultimul an.

În acest an, 20,7% dintre singaporezi se încadrează deja în respectiva grupă de vârstă, față de 13,1% în 2015.

Raportul arată că proporția singaporezilor cu vârste de peste 65 de ani e în creștere, într-un ritm mai rapid în comparație cu ultimul deceniu. Se preconizează că circa 24% dintre cetățeni vor avea mai mult de 65 de ani până în 2030.

În același timp, numărul și proporția persoanelor apte de muncă - definite de obicei ca având vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani - care sunt capabile să ofere sprijin economic persoanelor în vârstă aflate în întreținere au scăzut, contribuind la o reducere a raportului de sprijin pentru persoanele în vârstă.

Proporția persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a scăzut de la 64,5% în 2015 la 59,8% în iunie 2025.

Reflectând îmbătrânirea populației, vârsta mediană a cetățenilor a crescut de la 43,4 ani în iunie 2024 la 43,7 ani în iunie 2025, comparativ cu 40,7 ani în 2015.

Semnal de alarmă

În 2023, ministrul Sănătății, Ong Ye Kung, a declarat că Singapore se pregătește pentru a fi o societate super-îmbătrânită - de la a ajuta seniorii să rămână sănătoși până la a se asigura că au suficienți bani pentru pensionare.

„Pe plan intern, cea mai mare transformare socială pentru această generație va fi îmbătrânirea”, spunea oficialul.

Shannon Ang, profesor asistent de sociologie la Universitatea Tehnologică Nanyang, a declarat că sporirea cu 60% a numărului de seniori cu vârste de peste 80 de ani reprezintă o creștere semnificativă.

Aceasta înseamnă că Singapore trebuie să își îmbunătățească infrastructura, cum ar fi cea medicală, a locuințelor și a transporturilor, pentru a satisface nevoile populației care îmbătrânește rapid, a spus el. Acest lucru se întâmplă în contextul în care tot mai multe familii vor trebui să își asume mai multă responsabilitate pentru îngrijirea unei persoane vârstnice.

Au fost implementate diverse scheme pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale persoanelor în vârstă.

Acestea includ inițiativa „Cartiere Age Well” la nivelul întregii insule, anunțată la recentul miting de Ziua Națională, pentru a ajuta persoanele în vârstă să îmbătrânească la domiciliu, contribuind la reducerea cererii de asistență medicală.

Locuințe pentru vârstnici

Primul dintre aceste cartiere va fi lansat în Toa Payoh, unul dintre cele mai vechi orașe din Singapore, care a obținut deja statutul de „super-vârstnic”.

Acesta face parte din planul mai amplu Age Well SG, care își propune să ajute seniorii din Singapore să ducă o viață activă și împlinită, și să combată singurătatea.

Raportul populațional din 2025 a menționat, de asemenea, că generația baby boomers, adică cei născuți după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a început să intre în intervalul de vârstă post-65 de ani. Baby boomers se referă la persoanele născute între 1946 și 1964, potrivit straitstimes.com.