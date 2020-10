Portavocea Casei Albe, infectată cu noul coronavirus

Sursa: HEPTA

Secretarul de presă al Preşedinţiei SUA, Kayleigh McEnany, şi doi dintre asistenţii acesteia au primit rezultate pozitive la testele pentru depistarea coronavirusului, în contextul în care preşedintele Donald Trump este tratat la spital pentru Covid-19, informează CNBC.

Kayleigh McEnany, Chad Gilmartin şi Karoline Leavitt se numără printre cele cel puţin 18 persoane de la Casa Albă sau din cadrul echipei de campanie a lui Donald Trump diagnosticate cu infecţia Covid-19 în ultima săptămână.

"După ce am primit mai multe rezultate negative, inclusiv în fiecare zi începând de joi, luni dimineaţă am primit rezultat pozitiv, deşi nu am simptome", a anunţat Kayleigh McEnany prin Twitter.