Netanyahu: Trupele israeliene vor rămâne în Gaza până când Hamas va depune armele

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   15:00
Netanyahu: Trupele israeliene vor rămâne în Gaza până când Hamas va depune armele
Sursa foto: Hepta/ Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, la scurt timp după intrarea în vigoare a încetării focului, că forțele israeliene vor rămâne în Fâșia Gaza până la dezarmarea completă a Hamas, pentru a menține presiunea asupra grupării.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că trupele israeliene nu se vor retrage din Fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat.

Declarația a venit imediat după ce armistițiul a intrat în vigoare, marcând o nouă etapă în conflictul care a devastat teritoriul palestinian în ultimele luni, potrivit Reuters.

Netanyahu a subliniat că prezența militară israeliană în Gaza este necesară pentru „a preveni reînarmarea Hamas și pentru a proteja securitatea cetățenilor israelieni”.

Oficialul nu a precizat cât timp vor rămâne trupele pe teren, dar a transmis că Israelul „nu va permite grupării teroriste să se refacă”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: benjamin netanyahu gaza hamas
