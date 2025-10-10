Netanyahu: Trupele israeliene vor rămâne în Gaza până când Hamas va depune armele

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că trupele israeliene nu se vor retrage din Fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat.

Declarația a venit imediat după ce armistițiul a intrat în vigoare, marcând o nouă etapă în conflictul care a devastat teritoriul palestinian în ultimele luni, potrivit Reuters.

Netanyahu a subliniat că prezența militară israeliană în Gaza este necesară pentru „a preveni reînarmarea Hamas și pentru a proteja securitatea cetățenilor israelieni”.

Oficialul nu a precizat cât timp vor rămâne trupele pe teren, dar a transmis că Israelul „nu va permite grupării teroriste să se refacă”.

(sursa: Mediafax)