Netanyahu: Trupele israeliene vor rămâne în Gaza până când Hamas va depune armele

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că trupele israeliene nu se vor retrage din Fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat.
Declarația a venit imediat după ce armistițiul a intrat în vigoare, marcând o nouă etapă în conflictul care a devastat teritoriul palestinian în ultimele luni, potrivit Reuters.
Netanyahu a subliniat că prezența militară israeliană în Gaza este necesară pentru „a preveni reînarmarea Hamas și pentru a proteja securitatea cetățenilor israelieni”.
Oficialul nu a precizat cât timp vor rămâne trupele pe teren, dar a transmis că Israelul „nu va permite grupării teroriste să se refacă”.
(sursa: Mediafax)