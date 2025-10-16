Premierul Ungariei se așteaptă să se întâlnească cu Trump pentru a discuta acordul economic

Viktor Orban a spus, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner, care a fost citat de Reuters, că agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%.

„Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii cu privire la restul de 20%, vom decide împreună cu ei când să anunțăm întâlnirea, iar apoi aceasta va avea loc”, a declarat Orban, un aliat vechi al lui Trump, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner.

(sursa: Mediafax)