de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   12:45
Premierul Ungariei se așteaptă să se întâlnească cu Trump pentru a discuta acordul economic

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări.

Viktor Orban a spus, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner, care a fost citat de Reuters, că agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%.

„Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la un acord cu americanii cu privire la restul de 20%, vom decide împreună cu ei când să anunțăm întâlnirea, iar apoi aceasta va avea loc”, a declarat Orban, un aliat vechi al lui Trump, într-un interviu acordat site-ului de știri Mandiner.

(sursa: Mediafax)

